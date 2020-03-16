2020-03-16T15:33:03+03:00
Общество

Из-за особых мер по коронавирусу коммунальщики перестали принимать липчан

Оплачивать коммуналку и оставлять заявки придется не посещая ЛГЭК
Лия МУРАДЬЯН
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Режим повышенной готовности в целях борьбы с распространением коронавируса, который ввели на прошлой неделе, повлиял на работу коммунальных служб и энергетиков. В частности очное обслуживание населения временно прекратила Липецкая городская энергетическая компания.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, обратиться в компанию можно только в электронной форме или по телефону, а посетителей больше не принимают.

Для обращения в ЛГЭК есть несколько способов. Например, через личный кабинет на официальном сайте или через электронную почту: ipu@lgek.ru – частным лицам для жилых помещений; lgek@lgek.ru – по нежилым объектам.

Также работают телефоны: обращения по квартирам и домам – 23-66-77; для оформления договора на подключение тепла и воды в нежилых помещениях – 23-63-97. Если есть вопросы по оплате за тепло, воду и канализацию, то контактный телефон указан в квитанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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