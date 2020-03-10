В Липецкой области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

В Липецкой области введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов в этот вторник, 10 марта. Как сообщили в пресс-службе администрации региона в этот вторник, 10 марта, меры приняты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Режим обязывает граждан, которые посещали территории, где зарегистрированы случаи инфекции, соблюдать следующие положения: при первых симптомах болезни вызвать на дом медика; находиться дома в режиме изоляции, если так скажет врач.

Работодатели должны измерять температуру своим сотрудникам. Липчан с температурой не допускать до работы. Оказывать содействие в обеспечении режима изоляции. В ответ на запрос регионального Роспотребнадзора срочно предоставить информацию, с кем контактировал заболевший. А также провести дезинфекцию помещений, где он находился.

Областному управлению здравоохранения поручили: сделать так, чтобы липчанам, посещавшие территории, где зарегистрирован коронавирус, не пришлось идти в поликлинику, чтобы оформить листок нетрудоспособности; в приоритете - лихорадящие больные с респираторными симптомами, а также липчане старше 60 лет. К ним врач должен выезжать на дом.

Напомним, что из-за инфекции в Липецке и области дезинфицируют транспорт и массовые объекты. Пока коронавирус выявили у 3 липчан. Еще 5 находятся на обсервации.