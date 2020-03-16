2020-03-16T16:17:12+03:00
Происшествия

В деле судимой риэлтора из Ельца новые эпизоды мошенничества со льготным жильем

Общая сумма ущерба липчанам приблизилась к миллиону рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В полицию пришли новые жертвы риэлтораВ полицию пришли новые жертвы риэлтораФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области полиция продолжает разбираться в махинациях риэлтора. Напомним, 35-летняя женщина с судимостью занялась недвижимостью в Ельце, она брала с клиентов задаток за жилье и переставала выходить на связь.

На начальном этапе расследования зарегистрировали 4 эпизода, когда дама «помогала» людям приобрести льготное жилье. Тогда полиция насчитала больше полумиллиона рублей. По делу о мошенничестве аферистку взяли под стражу.

Но как оказалось, нашли еще не всех ее жертв. 12 марта в полицию Ельца обратились еще два человека, кто также лишился крупных сумму. Как сообщает ОМВД по Ельцу, 25-летний парень и 44-летняя женщина заплатили мошеннице 225 000 и 200 000 рублей соответственно. Тем самым общая сумма ущерба уже приблизилась к миллиону – 985 000 рублей. Расследование продолжается, не исключено, что найдутся еще жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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