2020-03-16T17:43:36+03:00
Общество

Липчане не дают проехать машинам по улице Индустриальная

Водителям приходится разворачивать автомобили и искать другие пути объезда [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане не дают проехать машинам по улице ИндустриальнаяЛипчане не дают проехать машинам по улице ИндустриальнаяФото: принтскрин видео.
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В минувшие выходные в Липецке перекрыли часть проспекта Победы - от площади с одноименным названием до Кольцевой. Напомним, что объехать закрытый участок можно по улице Папина, а также по Индустриальной. Правда, с последним маршрутом в этот понедельник, 16 марта, возникли проблемы. Днем более 10 липчан вышли на улицу Индустриальная и не давали проехать машинам.

- Не понятно, что их так возмутило, внятного ответа не дали, - рассказал "КП-Липецк" водитель, пожелавший остаться неизвестным. - К ним выходил таксист, показывал по телефону, что у него заказ в этом районе, но они и его развернули.

По словам липчанина, ему пришлось нарушить правила и объехать это место по закрытому проспекту. На вопрос, как ему это удалось, ответил: "Когда необходимо проехать, пути всегда найдутся".

Липчане перекрыли улицу Индустриальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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