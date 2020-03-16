Липчане не дают проехать машинам по улице Индустриальная

16 Март 2020 2020-03-16T17:43:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные в Липецке перекрыли часть проспекта Победы - от площади с одноименным названием до Кольцевой. Напомним, что объехать закрытый участок можно по улице Папина, а также по Индустриальной. Правда, с последним маршрутом в этот понедельник, 16 марта, возникли проблемы. Днем более 10 липчан вышли на улицу Индустриальная и не давали проехать машинам.

- Не понятно, что их так возмутило, внятного ответа не дали, - рассказал "КП-Липецк" водитель, пожелавший остаться неизвестным. - К ним выходил таксист, показывал по телефону, что у него заказ в этом районе, но они и его развернули.

По словам липчанина, ему пришлось нарушить правила и объехать это место по закрытому проспекту. На вопрос, как ему это удалось, ответил: "Когда необходимо проехать, пути всегда найдутся".

Липчане перекрыли улицу Индустриальная.

ИСТОЧНИК KP.RU