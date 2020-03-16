2020-03-16T14:07:17+03:00
Общество

Из-за перекрытия проспекта Победы Липецк утром встал в пробках

Липчане ждут следующего часа пик [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекрыли проспект Победы: пробки и заторыВ Липецке перекрыли проспект Победы: пробки и заторыФото: кадр с камеры видеонаблюдения
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Этот понедельник, 16 марта, стал первым рабочим днем после перекрытия проспекта Победы - от Кольцевой до площади Победы. Транспортный коллапс не заставил себя ждать. Заторы появились еще в минувшие выходные. А утро понедельника стало для водителей действительно тяжелым.

Липчане встали в пробке от Автовокзала. У Кольцевой движение полностью парализовало. Многие пытались объехать перекрытую часть по улице Индустриальной. Другие - по Папина. Оба пути оказались проблемными. Индустриальная явно не готова к такому потоку машин. На улице Папина и 8 Марта также образовался затор. В среднем, липчане простояли в пробках более 20 минут.

В Липецке перекрыли проспект Победы: пробки и заторы Фото: Яндекс.Карты

В Липецке перекрыли проспект Победы: пробки и заторыФото: Яндекс.Карты

- На работу, видимо, не доехать, - поделилась своими грустными мыслями в навигаторе липчанка.

Другие писали, что пешком дойти до нужного пункта было бы быстрее. Теперь липчане ждут следующего часа пик, когда все поедут с работы домой. Днем, кстати, на дорогах областного центра более комфортно. Затор у Кольцевой пропал. В данный момент пробка только на Папина.

Напомним, что согласно контракту, реконструкция должна завершиться к концу года. Но движение на проспекте обещают открыть к 1 октября. Из-за ремонты изменятся маршруты автобусов. Подробная информация здесь.

В Липецке перекрыли проспект Победы: пробки и заторы Фото: Яндекс.Карты

В Липецке перекрыли проспект Победы: пробки и заторыФото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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