2020-03-17T12:05:50+03:00
Общество

За неделю в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели более 6000 человек

Заболеваемость в регионе не снижается
Лия МУРАДЬЯН
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Вирусы гриппа продолжают циркулироватьВирусы гриппа продолжают циркулироватьФото: Юлия КЛЮЕВА
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По данным регионального Роспотербнадзора, за неделю, с 9 по 15 марта, в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели 6265 – почти столько же, как и за неделю до этого. Показатель составил 54.7 на 10 000 населения, что ниже эпидемического порога на 3%.

Традиционно большая часть заболевших, 71%, дети до 14 лет. В больницу попал 201 человек. В самом Липецке заболеваемость также ниже порога эпидемии. Исследования показали, что активность вирусов гриппа снижается, при этом доминирует грипп A(H1N1)pdm09.

Случаев пневмонии за тот же период зарегистрировали 132, что ниже уровня прошлой недели. Ей чаще болеют взрослые – 65% случаев.

Медики напоминают, что при ОРВИ нельзя заниматься самолечением. А в условиях особого режима по коронавирусу нужно вызывать врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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