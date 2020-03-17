2020-03-17T12:51:56+03:00
Общество

«Детей ловят на улице, родителей штрафуют»: вбросы про коронавирус в Липецке не прекращаются

По месенджерам запустили очередную страшилку
Лия МУРАДЬЯН
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Очередной вброс по коронавирусуОчередной вброс по коронавирусуФото: СОЦСЕТИ
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Авторы фейковых новостей по теме коронавируса в Липецке никак не уймутся. Всякого рода страшилки про вирус и «реальное» число его жертв разлетаются по соцсетям и месенджерам едва ли не каждый день. Напомним, что властям уже приходилось опровергать закрытие города на карантин.

И вот очередной фейк, который заставил родителей заволноваться. Кто-то распространяет информацию, что в Липецке начинаются рейды по школьникам. Якобы проверяющие будут ходить по всем школам, кружкам и прочим учреждениям и отлавливать нарушающих карантин детей и педагогов. Более того, детей будут ловить в транспорте и других общественных местах, а родителей – штрафовать за нарушение режима. Этот вброс сейчас гуляет по школьным группам в вацапе.

В администрации региона это естественно опровергли.

– Информация о таких рейдах – ложь, – заявили чиновники. – Конечно, детям сейчас лучше сидеть дома. Но таких жестких мер никто не предпринимает.

Вместе с тем родителям напомнили, что по давно действующему закону, в ночные часы, с 22.00 до 6 утра несовершеннолетние могут находиться по улице только в сопровождении взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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