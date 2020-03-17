Липчанам, которые перекрыли проезд машинам на улице Индустриальная, обещают поставить знаки

17 Март 2020 2020-03-17T18:46:38+03:00

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Этим утром, 17 марта, в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства Липецка прошла встреча с жителями улицы 2-я Индустриальная. Накануне, 16 марта, липчане перекрыли проезд на указанной улице. Водителям пришлось разворачиваться и искать другие пути объезда перекрытого проспекта Победы. Видео можно посмотреть здесь.

Местным жителям не понравилось, что увеличился трафик на участке. По мнению липчан, однополосная дорога не рассчитана на такой поток машин. Но, как уточнили в пресс-службе мэрии, запретить движение на улице нельзя. Альтернативного варианта объезда нет.

Собравшимся пришлось искать компромисс. Так, власти пообещали, по возможности, раньше открыть участок от Кольцевой до улицы Механизаторов. Ресурсоснабжающие организации выполнят свою работу, а после за несколько недель реконструируют полотно. Тогда участок будет готов к открытию.

На улице 2-я Индустриальная в ближайшие дни поставят знаки, ограничивающие скорость. По дороге запретят ездить большегрузам. Возможно, ограничат проезд ночью. Кроме того, дорогу могут отремонтировать - заасфальтировать проезжую часть, тротуар. Правда, средств на эти цели не заложены. Но их постараются изыскать. Ремонт начнется, как только по проспекту Победы пустят транспорт. Правда, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU