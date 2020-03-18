Депутаты Липецка пока не будут принимать граждан из-за особого режима по кронавирусу

18 Март 2020 2020-03-18T10:23:38+03:00

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Липецкий горсовет временно приостановил прием граждан с этого дня, 18 марта. Как сообщили в пресс-службе городского парламента, меры приняли согласно рекомендациям Минтруда и соцзащиты РФ. Отметим, что госслужащие региона уходят на карантин с начала этой недели. Ранее прием приостановил облсовет.

– В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу, и принятыми мерами в регионе по повышению безопасности для здоровья людей, в Липецком горсовете временно прекращается личный прием граждан, – обратился к населению председатель горсовета Игорь Тиньков. – Тем не менее, депутаты продолжают принимать обращения горожан посредством других видов связи.

Липчане могут обращаться к своим депутатам тремя способами: письменно, по адресу улица Советская, 22; на электронный адрес gorsovet@sovetskaya22.ru; в специальном разделе на официальном сайте парламента. Более подробно пояснят по телефону: 23-93-75.

ИСТОЧНИК KP.RU