В Липецком облсовете приостановили приемы граждан

17 Март 2020 2020-03-17T17:56:07+03:00

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В Липецком облсовете приостановили личные приемы граждан. Такие меры предприняли из-за сложившейся ситуацией в коронавирусом в регионе. Соответствующее распоряжение подписал в этот вторник, 17 марта, председатель областного парламента Павел Путилин. По его мнению, меры по предупреждению распространения инфекции не будут лишними.

Но связь с депутатами в период ограничения не прервется. Липчане могут написать парламентариям, направив обращение в электронную приемную на сайте облсовета, либо по адресу: площадь Ленина-Соборная, 1. Согласно закону, ответить депутаты должны в течение месяца.

Напомним, что у 3 человек в Липецкой области выявили коронавирус. Еще 34 человека находятся в обсерваторе, за их состоянием наблюдают. На карантин закрыты школы и техникумы, ВУЗы региона. Отменены массовые мероприятия, концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU