2020-03-18T10:34:25+03:00
Общество

Троих переболевших коронавирусом в Липецке готовят к выписке

Новых случаев инфекции в регионе нет
Лия МУРАДЬЯН
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Переболевших коронавирусом готовят к выпискеПереболевших коронавирусом готовят к выпискеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Ситуация по коронавирусу в Липецке на 18 марта остается стабильная. Новых случаев инфекции за прошедшие сутки в регионе не было. Как сообщает администрация области, 3 человека, у которых подтвердился коронавиурс 7 марта идут на поправку. Всех троих уже готовят к выписке.

На обсервации находятся 37 человек, все они также здоровы, симптомов коронавирусной инфекции ни у кого нет. Первых 4 человек выпишут из обсерватора возможно уже в этот день. Остальные пока под наблюдением.

В регионе продолжают действовать особые превентивные меры – ограничения на массовые мероприятия, карантин в школах и вузах, ежедневная дезинфекция транспорта и общественных мест, а также электронный формат общения с гражданами в госучреждениях и госокмпаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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