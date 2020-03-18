2020-03-18T12:36:38+03:00
Общество

Под Липецком на 2 недели перекроют часть моста в районе Новой Жизни

На участке вновь организуют реверсивное движение
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком ограничат движение по мосту в районе Новой ЖизниПод Липецком ограничат движение по мосту в районе Новой ЖизниФото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
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Под Липецком ограничат движение по мосту в районе поселка Новая Жизнь. Одну из полос закроют в эти выходные, в ночь на субботу - с 20 на 21 марта. Движение возобновится лишь через 2 недели. Предположительно, в ночь на 6 апреля.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, на участке проводятся свайные работы - забиты 25 из 53. Там же ведется устройство подпорных бетонных стен. В выходные рабочим нужно будет заложить трубошпунт в начале сооружения. Поэтому одну полосу движения на путепроводе придется перекрыть.

На время ограничения организуют реверсивное движение. Его будет регулировать светофор. Водителей просят, по возможности, поехать через дамбу Матырского водохранилища или через "Восточный обход". Пригородные автобусы, чей маршрут пролегает по мосту, будут ездить по привычной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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