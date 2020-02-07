2020-02-07T12:50:48+03:00
Общество

В субботу перекроют полосу на мосту у Новой Жизни под Липецком

Из-за ограничения движения несколько автобусов будут отправляться от конечных остановок на 15 минут раньше
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу перекроют полосу на мосту у Новой Жизни под ЛипецкомВ субботу перекроют полосу на мосту у Новой Жизни под ЛипецкомФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В эту субботу, 8 февраля, на мосту в районе Новой Жизни перекроют одну полосу. Ориентировочно, ее вновь откроют к 23 февраля. На участке организуют реверсивное движение.

Из-за работ ожидаются задержки в движении общественного транспорта. По будням автобусы №34, 40, 40А будут стартовать от конечных остановок на 15 минут раньше обычного. По данным пресс-службы мэрии, как только полосу откроют, движение возобновится по прежнему расписанию. Подробности можно узнать по телефону 31-00-82.

Напомним, путепровод под Липецком отремонтируют, а рядом построят новую переправу. Подготовительные работы стартовали в середине января. Специалисты несколько раз переносили перекрытие полосы, чтобы проанализировать сложности, которые могли бы возникнуть у автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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