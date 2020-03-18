Картину маслом «Коронавирус» выставили на продажу в Липецке

18 Март 2020 2020-03-18T14:27:47+03:00

Ленин, колючая проволока и очередь из перестройки за 15 000 рублей

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Хайп вокруг коронавируса не прекращается, после тьмы нелепых фейков и страшилок, народ решил, что пора начать зарабатывать на волне популярности инфекции.

Накануне, 16 марта, на сайте объявлений «Avito» в Липецке выставили на продажу картину маслом «Коронавирус». Именно так назвал ее автор объявления. На холсте формата 80 х 60 см представляется удручающая постапокалиптическая картина.

Произведение предлагают за 15000 рублейФото: Скриншот сайта

Огромный памятник Ленину на фоне кроваво-красного неба, за забором с колючей проволокой. За спиной вождя руины архитрава с римскими колоннами. На мрачном переднем плане дерущаяся толпа у пластиковых мусорных контейнеров. Толпа очень схожа с известным кадром из фильма «Перестройка» 2009 года.

Кадр из фильма перенесли к мусоркеФото: Скриншот сайта

Общий сюжет толпы и многие персонажи явно скопированы с «очереди в винный магазин», включая гражданина в сером плаще с дипломатом, дерущихся пенсионерок и даже человека в спортивном костюме с красной полоской.

Кадр фильма "Перестройка"Фото: кадр из фильма

Причем тут Ленин, перенесенная к мусорке очередь времен перестройки и коронавиурс, автор не уточняет. Что хотел сказать нам художник, понять сложно, но произведение предлагается за 15 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU