2020-03-19T16:06:06+03:00
Происшествия

Три человека погибли в пожаре под Липецком из-за кустарного обогревателя

По факту трагического пожара в Елецком районе возбудили уголовное дело
Лия МУРАДЬЯН
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После пожара возбудили уголовное делоПосле пожара возбудили уголовное делоФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецкой области по факту трагического пожара в Ельцком районе возбудили уголовное дело. Напомним, частный дом сгорел минувшим утром, 18 марта, в деревне Малые Извалы. Во время тушения, пожарные нашли тела трех человек.

По данным СК, погибшими были 61-летняя пенсионерка и двое мужчин 58 и 43 лет. Псле ЧП сразу началась доследственная проверка, которая обернулась уголовным делом по части 3 статьи 19 УК – причинение смерти по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в том доме не было газа, помещение отапливали с помощью кустарного электрообогревателя. Экспертиза показала, что как раз с того места, где стоял обогреватель, и начал распространяться пожар. То есть причина могла быть в нем. Более точно определят в ходе расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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