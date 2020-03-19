Три человека погибли в пожаре под Липецком из-за кустарного обогревателя
В Липецкой области по факту трагического пожара в Ельцком районе возбудили уголовное дело. Напомним, частный дом сгорел минувшим утром, 18 марта, в деревне Малые Извалы. Во время тушения, пожарные нашли тела трех человек.
По данным СК, погибшими были 61-летняя пенсионерка и двое мужчин 58 и 43 лет. Псле ЧП сразу началась доследственная проверка, которая обернулась уголовным делом по части 3 статьи 19 УК – причинение смерти по неосторожности.
Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в том доме не было газа, помещение отапливали с помощью кустарного электрообогревателя. Экспертиза показала, что как раз с того места, где стоял обогреватель, и начал распространяться пожар. То есть причина могла быть в нем. Более точно определят в ходе расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU