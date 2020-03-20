Президент освободил от должности прокурора Липецкой области
Указом президента освобожден от должности прокурор Липецкой области Константин кожевников. Напомним, что слухи о скорой отставке прокурора региона ходили едва ли не с января. В начале весны стало известно, что прокурор области ушел в отпуск, из которого уже не планировал возвращаться к служебным обязанностям. Но на тот момент информация официально еще не подтверждалось.
Накануне Владимир Путин подписал Указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных органах исполнительной власти», где указан Кожевников.
Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева, на данный момент временно исполняет обязанности прокурора Павел Коростелев. Кого назначат новым прокурором области пока не сообщается.
Отметим, что Константин Кожевников пробыл в должности прокурора Липецкой области с осени 2013 года.
ИСТОЧНИК KP.RU