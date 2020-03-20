2020-03-20T11:14:21+03:00
Общество

Президент освободил от должности прокурора Липецкой области

Константин Кожевников проработал в регионе 7 лет
Лия МУРАДЬЯН
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Константин Кожевников освобожден от должностиКонстантин Кожевников освобожден от должностиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Указом президента освобожден от должности прокурор Липецкой области Константин кожевников. Напомним, что слухи о скорой отставке прокурора региона ходили едва ли не с января. В начале весны стало известно, что прокурор области ушел в отпуск, из которого уже не планировал возвращаться к служебным обязанностям. Но на тот момент информация официально еще не подтверждалось.

Накануне Владимир Путин подписал Указ «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных органах исполнительной власти», где указан Кожевников.

Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева, на данный момент временно исполняет обязанности прокурора Павел Коростелев. Кого назначат новым прокурором области пока не сообщается.

Отметим, что Константин Кожевников пробыл в должности прокурора Липецкой области с осени 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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