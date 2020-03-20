Павел Путилин вручил Воловской районной больнице подарок от сенатора Максима Кавджарадзе

20 Март 2020 2020-03-20T12:16:01+03:00

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В минувший четверг, 19 марта, в центральной больнице Воловского района председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин передал медикам оборудование для раннего выявления болезней легких и исследований головного мозга. Также эти приборы используются при прохождении различных медицинских комиссий.

Спирометр и электроэнцефалограф для пациентов Воловской больницы приобрел представитель регионального парламента в Совете Федерации Максим Кавджарадзе. Медики сообщили ему о нехватке данного оборудования в конце прошлого года. В короткие сроки аппаратура была закуплена.

Максим Кавджарадзе представляет Липецкий областной Совет депутатов в Совете Федерации уже 20 лет. Все эти годы он принимает активное участие в жизни региона, а особенно Тербунского и Воловского районов - это его округ, где он избирался депутатом.

– Сенатор Максим Кавджарадзе помог нашей области в решении многих глобальных вопросов. С его помощью были привлечены федеральные средства на ремонт мостов в Липецке и Лебедяни, он принимает активное участие в строительстве и реконструкции храмов, а также в решении личных просьб своих избирателей. Жители его знают и часто обращаются за помощью напрямую или через меня. Сегодня выполнена одна из таких просьб, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин. - Мы привезли в больницу современное медицинское оборудование, которое необходимо врачам и пациентам буквально каждый день.

Новое оборудование сразу установились в физиотерапевтическом кабинете. В Воловском районе сейчас проживает более 12 тысяч жителей. Все они получают медицинскую помощь в местной больнице. Но иногда пациентов из-за нехватки оборудования приходилось отправлять в соседние райцентры или Липецк.

- Ранее жителям Воловского района для проведения исследований органов дыхания и головного мозга приходилось ездить в другие районы и областной центр. Это было, конечно, неудобно, а для многих жителей еще и дорого, - рассказал главный врач Воловской ЦРБ Андрей Пахомов. – Для нас это действительно очень нужное оборудование, а за свои средства больница не в состоянии его приобрести. Теперь же мы не только сможем проводить необходимые исследования воловчанам, но и оказывать медицинские услуги жителям соседних областей, которые граничат с нашим районом.

В ходе встречи с медиками председатель Липецкого облсовета поинтересовался, в чем еще сегодня нуждается районная больница. Главный врач Андрей Пахомов сообщил, что в настоящий момент остро требуется ремонт эндоскопического оборудования и полная замена техники для физиотерапии. По словам Павла Путилина, этот вопрос оснащения лечебного учреждения необходимой медтехникой депутаты вместе с администрацией области рассмотрят при уточнении бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU