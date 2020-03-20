14 пожаров за два дня – в Липецке горит мусор и сухая трава

20 Март 2020 2020-03-20T14:18:06+03:00

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С потеплением в Липецке резко участились пожары на открытой территории. На окраинах города горит сухая трава, в микрорайонах полыхает мусор. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС города, только за два последних дня, 18 и 19 марта, в черте города зарегистрировали 14 таких пожаров.

Так на улице Краснознаменной тушили горящий сухостой на площади 40 м2, в Новой жизни и на территории садов «Металлург» выгорело 30 кв. метров. Кроме этого пожары были в районе парка Победы, Цемзавода, Октябрьского моста и Опытной станции.

Кроме этого на улице Минской горел мусор на площади в 100 м2, на улице ХХ партсъезда сгорело 50 квадратов мусора. На Катукова загорелся мусор в подъезде дома, в гаражах «Липчанин-6» горели покрышки.

Спасатели отмечают, что виновниками пожаров часто становятся дачники и подростки пироманы. Например в среду липчане жаловались на детей 6-8 лет, которые развели костры в 15 микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU