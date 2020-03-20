2020-03-20T17:26:00+03:00
Происшествия

В пожаре под Липецком погибли малолетние дети: возбуждено уголовное дело

На месте трагедии работают следователи, проводит проверку прокуратура
Юлия КЛЮЕВА
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В пожаре под Липецком погибли малолетние детиВ пожаре под Липецком погибли малолетние детиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Трагедия произошла в этот день, 20 марта, в Измалковском районе Липецкой области. В деревне Кошкино загорелся дом. В пожаре погибло трое человек - мать и малолетние дети.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, их тела обнаружили во время тушения пожара. Женщине было 43 года, ее сыновьям всего 2 и 3 года. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они опрашивают свидетелей, выясняются обстоятельства произошедшего и причины возгорания.

Проверку проводит и прокуратура Измалковского района. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в деревню выехал прокурор района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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