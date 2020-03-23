2020-03-23T13:23:40+03:00
Происшествия

Сильный ветер в Липецке уронил мусорный навес на машину

«Кию» придавило на улице Свиридова [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Машину придавило на улице СвиридоваМашину придавило на улице СвиридоваФото: Скриншот сайта
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Сильные порывы ветра, который поднялся в Липецке этим утром, 23 марта, не обошлись без последствий. Так на улице Свиридова у дома №10 пострадал автомобиль «Киа», который был припаркован недалеко от площадки с мусорными контейнерами.

Ветер уронил навес на машину .vk.com/myregion48

Сильный порыв ветра поднял железное ограждение площадки с навесом, перевернул и уронил прямо на крышу иномарки. Машина получила значительные повреждения - помята крыша, разбито заднее лобовое стекло.

Ветер раскачал груз на подъемном кране .

А в районе проспекта Победы, липчан напугал опасно раскачивающийся груз на подъемном кране у строящегося дома. Несмотря на неблагоприятную погоду, строители продолжали работать. Ветер поднялся в тот момент, когда груз был на высоте. Тяжелая железобетонная плита развевалась на ветру, как лист фанеры, едва не задев строящийся объект.

Напомним, что ветреная погода продержится в течение всего дня, порывы ветра могут достигать 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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