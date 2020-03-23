2020-03-23T15:07:11+03:00
Общество

Количество людей с подозрением на коронавирус в Липецке на 23 марта 2020 года: 9 человек в больнице

На домашнем карантине остаются 456 липчан
Лия МУРАДЬЯН
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В инфекционной больнице 9 человек, включая ребенкаВ инфекционной больнице 9 человек, включая ребенкаФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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По последним данным на 23 марта 14.40 в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусом нет. Вместе с тем в областной клинической инфекционной больнице с подозрением на COVID-19 находятся 9 человек. Двое их них с симптомами ОРВИ и подозрением на выделение коронавируса. Их анализы отправили в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии и ждут результат. Также два человека контактировали с больными и попали в больницу с симптомами ОРВИ, но анализы наличие коронавируса не подтверждают.

Еще 5 человек прибыли из-за границы с симптомами ОРВИ, среди них один ребенок – наличие вируса не подтверждается, продолжают наблюдать. Напомним, что в выходные в больницу забрали людей прибывших из Андорры и Доминиканы.

В данковском обсерваторе остаются 22 человека, которые контактировали с заболевшими. Все они здоровы, никаких симптомов нет. На домашнем карантине в Липецкой области пребывают 456 человек. Из них 83 человека – это второй круг контактных лиц и 373 человека прибыли из других стран. Все здоровы.

Все, кто прибывает из любой другой страны, независимо от самочувствия, обязаны сообщить об этом по телефону: 8-800-450-48-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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