Коронавирус в Липецке, новости на 21 марта 2020 года: под наблюдением новые вернувшиеся из-за границы

21 Март 2020 2020-03-21T20:38:36+03:00

Парень из девушка вернулись в Липецк из Доминиканы и Андорры

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По данным на 21 марта, после выписки троих переболевших, подтвержденных случаев коронавиурса в Липецкой области нет. Вместе с тем, двоих жителей Липецка, которые вернулись из-за границы, поместили под наблюдение врачей. По данным администрации, 22-летняя девушка вернулась из Доминиканской республики, 21-летний парень – из Андорры.

У девушки взяли анализы сразу при обращении в инфекционную больницу, у парня – во время обследования на дому. Сейчас диагноз «коронавирус» лабораторно не подтверждается, но проводят еще дополнительные анализы.

Напомним, что в городе ужесточили ограничения и усилили меры против распространения инфекции. На самоизоляции от граждан требуется ответственное и сознательное поведение. Пожаловаться на нарушение домашнего карантина или сообщить о посещении других стран можно по телефону: 8-800-450-48-48.

ИСТОЧНИК KP.RU