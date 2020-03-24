Карантин в Липецке из-за коронавируса: изменился график работы детских садов
В Липецке скорректируют графики детских садов. Об этом сообщила в своем инстаграм председатель департамента образования Светлана Бедрова. Соответствующее решение приняли в ведомстве.
У некоторых липчан в связи с профилактикой распространения коронавируса сдвинулось время работы. Родители не всегда успевают забирать детишек вовремя. Чтобы исправить ситуацию, в департаменте решили сделать график детсадов более гибким. Так, горожане смогут приходить за своими чадами в удобное время. Чтобы согласовать его, нужно обратиться к руководителю дошкольного учреждения.
Специалисты предупреждают, несмотря ни данные меры, режим дня ребенка должен оставаться неизвенным. Речь идет о сне.
ИСТОЧНИК KP.RU