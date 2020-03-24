2020-03-24T13:37:05+03:00
Общество

Карантин в Липецке из-за коронавируса: изменился график работы детских садов

Родители смогут забрать своих чад в удобное для них время
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке скорректируют графики детских садов. Об этом сообщила в своем инстаграм председатель департамента образования Светлана Бедрова. Соответствующее решение приняли в ведомстве.

У некоторых липчан в связи с профилактикой распространения коронавируса сдвинулось время работы. Родители не всегда успевают забирать детишек вовремя. Чтобы исправить ситуацию, в департаменте решили сделать график детсадов более гибким. Так, горожане смогут приходить за своими чадами в удобное время. Чтобы согласовать его, нужно обратиться к руководителю дошкольного учреждения.

Специалисты предупреждают, несмотря ни данные меры, режим дня ребенка должен оставаться неизвенным. Речь идет о сне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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