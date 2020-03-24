2020-03-24T16:35:55+03:00
Общество

УМВД предупреждает о штрафах за нарушение карантина в Липецке из-за коронавируса

Уголовных дел за нарушение санитарно-эпидемиологических правил пока не было
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан в очередной раз просят быть сознательными и соблюдать карантин по коронавирусу. Напомним, что все, кто прибывает из любой другой страны, независимо от самочувствия, обязаны сообщить об этом по телефону: 8-800-450-48-48. Также лица из второго круга контактов, кому предписано находиться на домашнем карантине, не должны выходить на улицу.

В связи с этим УМВД по Липецкой области обращается к гражданам и напоминает об ответственности. Нарушение санитарных правил карается по статьям 6.3, 19.4 и 19.5 КоАП РФ. Также есть уголовная ответственность по 236 статье УК – Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, случаев возбуждения уголовных дел по 236 статье в нашем регионе не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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