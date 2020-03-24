2020-03-24T16:23:31+03:00
Общество

Власти о коронавирусе в Липецке: Контактировавших с больными успели вовремя изолировать

Игорь Артамонов о больных коронавирусом: «Состояние пациентов удовлетворительное»
Лия МУРАДЬЯН
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Больных быстро изолировалиБольных быстро изолировалиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Новые заболевшие коронавирусом в Липецке оказались сознательными гражданами. Они сами вовремя сообщили о своем прибытии в регион, поэтому их оперативно поместили под наблюдение. Отметим, что COVID-19 подтвержден у 22-летней и 27-летнего мужчины. Девушка вернулась в Липецк из Доминиканы, парень – из Андорры. О них стало известно еще в субботу, 21 марта. Но диагноз на тот момент еще не подтверждался. Первые данные появились в понедельник с формулировкой «подозрение на выделение коронавируса». Диагноз официально подтвердили во вторник, 24 марта.

Как отметил губернатор Игорь Артамонов, оба сами сообщили врачам о своем возвращении.

– Состояние пациентов удовлетворительное, – написал в Instagram Лица губернатор. – Лица близко контактировавшие с ними, выявлены и помещены в обсервационное отделение. Симптомов инфекции у них не наблюдается.

Благодаря такой сознательности, удалось минимизировать количество контактных лиц. По последним данным, в обсерваторе находятся 22 человека. Напомним, что первый подтвержденный диагноз в регионе обошелся без дальнейшего заражения. Троих переболевших также оперативно изолировали 7 марта, благополучно вылечили и 19 числа уже выписали. Дальше вирус не распространился. В этот раз инфекцию завезли из-за границы.

Поэтому власти в очередной раз взывают к сознательности граждан и просят сообщать о посещении других стран сразу при возвращении. Также важно не нарушать домашний карантин. Сообщить о выезде за границу можно по телефону: 8-800-450-48-48.

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В данковском обсерваторе остаются 22 человека, которые контактировали с заболевшими. Все они здоровы, никаких симптомов нет. На домашнем карантине в Липецкой области пребывают 456 человек. Из них 83 человека – это второй круг контактных лиц и 373 человека прибыли из других стран (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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