2020-03-24T16:59:44+03:00
Общество

Липчан предупреждают о мошенниках, которые продают вакцину от коронавируса

Аферисты орудуют в сети и ходят по домам, представляясь дезинсекторами или медиками
Лия МУРАДЬЯН
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Население Липецкой области предупреждают о мошенниках, которые начали «зарабатывать» на коронавирусе. Пока весь мир ищет вакцину от COVID-19, беспринципные аферисты уже продают доверчивым гражданам лекарства от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, чаще всего жертвами становятся пожилые люди, которые отдают деньги за лекарства, средства защиты и жертвуют кому-то на лечение от коронавируса, хотя это бесплатно делает государство. Также люди верят, что им положены компенсации и сообщают свои банковские данные.

Более того, аферисты обходят квартиры под видом дезинфекторов или медиков, предлагают вакцину, тест на вирус или дезинфекцию помещения.

– Тема пандемии весьма злободневна, поэтому аферисты пытаются нажиться на опасениях людей, – предупреждает полиция. – Не поддавайтесь уловкам мошенников! Полиция рекомендует верить только официальным источникам.

Напомним, анализы на коронавирус в Липецке исследуют в двух лабораториях: в Центре гигиены и эпидемиологии и в областном кожно-венерологическом диспансере. Тесты на COVID-2019 на дому не проводят, вакцины от него тоже пока нет. В случае мошенничества нужно звонить 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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