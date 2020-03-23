2020-03-23T18:35:31+03:00
Общество

В Липецке открыли вторую лабораторию для выявления коронавируса

Исследовать биоматерилы липчан будут на базе кожно-венерологического диспансера
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке открылась еще одна лаборатория диагностики по коронавирусу. Теперь исследования делают в областном кожно-венерологическом диспансере. По данным пресс-службы региональной администрации, здесь проверяют анализы тех, кто приехал из-за границы без симптомов респираторной инфекции.

Первая лаборатория находится в Центре гигиены и эпидемиологии. Там исследуют биоматериалы липчан, контактировавших с зараженными COVID-19, больных внебольничными пневмониями, тяжелыми формами гриппа или ОРВИ, а также жителей области с симптомами ОРВИ или пневмонии, которые возникли в течение месяца после прибытия из-за рубежа.

Решение о тестировании пациента на коронавирус, о его госпитализации или направлении в обсерватор принимает лечащий врач. У тех, кто находится на домашнем карантине, анализы принимают медики на дому.

Напомним, что липчанам, прибывшим в регион в течение 2 последних недель, нужно сообщить об этом по телефону 8-800-450-48-48. На этот же номер можно пожаловаться на нарушение домашнего карантина. Кстати, в инфекционной больнице находятся 9 человек с подозрением на инфекцию. Специалисты ждут результатов анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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