2020-03-25T18:35:18+03:00
Происшествия

В Липецке школьник «заминировал» торговый центр

А в другом ТРЦ сработала сигнализация
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дети на карантине в Липецке продолжают «развлекаться». Так в во вторник, 24 марта, внезапно эвакуировали крупный ТРЦ на улице Катукова. Туда поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Работу всех отделов «Ривьеры» тут же остановили, людей вывели на улицу, к месту стянулись все экстренные службы, а также кинологи и взрывотехники.

Ничего взрывоопасного, к счастью, не нашли. Зато вычислили анонима – телефонным террористом оказался школьник.

Как рассказала «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, в отношении родителей составлен административный протокол по ст.атье 5.35 КоАП – неисполнение обязанностей. Вместе с тем по факту продолжается проверка.

Также людей эвакуировали в эту среду, 25 марта, из ТРЦ «Европа», там сработала пожарная сигнализация, но никакого ЧП не было.

Напомним, что раннее спасатели уже сообщали об опасных развлечениях подростков, которым нечем себя занять во время школьного карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина заплатила за фейк о десятках больных коронавирусом в Липецкой области
В Липецке школьник «заминировал» торговый центр
Количество людей с подозрением на коронавирус в Липецке на 25 марта 2020 года: в инфекционной больнице 12 человек
В Липецке на проспекте Победы монтируют новую канализационную ветку
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 марта 2020 года: у девушки из Венгрии диагноз не подтвердился
В Липецке для дачников сохранится бесплатный проезд
Председатель Липецкого горсовета в апреле начнет работать в Орле
Брифинг по коронавирусу в Липецке: медицинских масок не будет
В Липецке в мусорном баке нашли труп младенца
Карантин в Липецке из-за коронавируса: 4 липчан оштрафовали за нарушение самоизоляции
Под Липецком пропал пенсионер с татуировками
Под Липецком столкнулись "Лада-Гранта" и "Форд": 10-летняя девочка в больнице
Коронавирус в Липецке, новости на 25 марта 2020 года: тест выявил инфекцию у женщины, вернувшейся из Венгрии
Нового прокурора Липецкой области назначат через неделю
Восемь раз липецкие спасатели выезжали на помощь к пожилым людям
Часть Липецка останется без воды в среду, на окраинах отключат свет
Улицы Липецка очищают от зимнего песка и пыли 6 «Бродвеев» и пылесос