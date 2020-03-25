В Липецке школьник «заминировал» торговый центр

25 Март 2020 2020-03-25T18:35:18+03:00

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Дети на карантине в Липецке продолжают «развлекаться». Так в во вторник, 24 марта, внезапно эвакуировали крупный ТРЦ на улице Катукова. Туда поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Работу всех отделов «Ривьеры» тут же остановили, людей вывели на улицу, к месту стянулись все экстренные службы, а также кинологи и взрывотехники.

Ничего взрывоопасного, к счастью, не нашли. Зато вычислили анонима – телефонным террористом оказался школьник.

Как рассказала «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, в отношении родителей составлен административный протокол по ст.атье 5.35 КоАП – неисполнение обязанностей. Вместе с тем по факту продолжается проверка.

Также людей эвакуировали в эту среду, 25 марта, из ТРЦ «Европа», там сработала пожарная сигнализация, но никакого ЧП не было.

Напомним, что раннее спасатели уже сообщали об опасных развлечениях подростков, которым нечем себя занять во время школьного карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU