Непривитые животные и домашняя птица несут угрозу здоровья всем

26 Март 2020 2020-03-26T11:26:14+03:00

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Погладить уличного котенка, покормить с рук голубей, прогуляться с песиком в лесопарковой зоне… Это может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья. О рисках общения с «братьями нашими меньшими» мы узнали из беседы с начальником Липецкой городской станции борьбы с болезнями животных Владимиром Завьяловым.

- Владимир Юрьевич, вопрос на злобу дня – являются ли животные переносчиками коронавируса?

- Нет, не являются, хотя животные болеют всеми коронавирусными инфекциями. У инфекции много штаммов, но данным видом заболевания от животных не заболеешь, липчанам нечего опасаться. Зато есть много других грозных заболеваний, несущих угрозу здоровья.

- И что представляет опасность?

- От перелетных и синатропных птиц (не одомашненные виды птиц, живущие вблизи человека – авт.) идет угроза заражения орнитозом, птичьим гриппом. Когда детишки возятся с котятами, щенятами есть большой риск подхватить опаснейшие паразитарные заболевания. Каждому взрослому надо четко знать – контакт с животным может быть (и безопасен) тогда, когда известна вся история этого животного. Ближе к апрелю начнется налет мошки, которая несет крупным животным опасность симулиотоксикоза. Уже активизировались клещи, являющиеся переносчиками таких опаснейших заболеваний, как бабезиоз, боррелиоз, клещевой энцефалит и т.д. Клещи опасны и для животных, и для человека. Надо проявлять большую осторожность, гуляя в лесопарковой зоне, при укусе желательно сохранить снятого клеща и обратиться в специальную лабораторию. При инфицировании необходимо начинать лечение как можно раньше.

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