О правах своих помни, потребитель

26 Март 2020 2020-03-26T12:39:36+03:00

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Именно эта структура является связующим звеном между потребителем и продавцом, помогая решать спорные моменты. И липчане за последнее время, в том числе во многом благодаря Агентству, стали значительно чаще и грамотнее отстаивать свои права потребителя, число обращений возросло в разы.

Как влияет нынешняя ситуация с коронавирусом и падением рубля на работу торговых предприятий, есть ли там ажиотаж? Растут ли цены и в достатке ли товаров?

Об этом нам рассказала директор агентства Наталья Свиридова:

- Важная задача сегодня – защитить продавцов и покупателей от рисков заражения коронавирусом. Соответствующие рекомендации торговым сетям региона дали специалисты областного управления потребительского рынка и ценовой политики. Теперь в течение дня в сетевых магазинах и на рынках по радио передают необходимую информацию о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Там где нет аудиоозвучивания, соответствующая информация размещена на стенде в «уголке потребителя». У каждого работника торговых сетей перед началом рабочего дня измеряется температура. Кроме того, хотя официально масочный режим в регионе еще не объявлен, мы рекомендуем работникам торговых предприятий использовать защитные маски. Ведь в такой ситуации лучше подстраховаться и принять дополнительные меры предосторожности.

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