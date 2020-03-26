Карантин в Липецке из-за коронавируса: в облсовете на внеочередной сессии выделят деньги на борьбу с инфекцией

26 Март 2020 2020-03-26T15:09:38+03:00

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В Липецком облсовете состоится внеочередная сессия. Парламентарии соберутся в субботу, 28 марта, чтобы принять срочные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, они обсудят денежный вопрос.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, на сессии выделят дополнительные средства на мероприятия по нераспространению инфекции. Финансы нужны для содержания обсерватора, затраты на лечение, материально-техническую базу. Депутаты внесут изменения в Регламент облсовета, чтобы экстренно проводить заседания. Также они обсудят назначение нового прокурора и Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

- Все эти вопросы требуют безотлагательного решения, - сообщил председатель регионального парламента Павел Путилин.

На сессии будет ограниченное количество человек - только депутаты и докладчики. Но посмотреть трансляцию можно будет на официальном канале облсовета в YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU