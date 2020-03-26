Карантин в Липецке из-за коронавируса: 37 человек заподозрили в нарушении режима самоизоляции

В Липецкой области людей ловят на нарушении домашнего карантина по коронавирусу. Несмотря на неоднократные просьбы и даже штрафы, некоторые граждане продолжают безответственно относится к ситуации с пандемией.

Напомним, что сейчас в Липецкой области на домашнем карантине находятся 617 человек. Всем, кто прибыл из-за границы и получил предписания Роспотребнадзора о самоизоляции, запрещено выходить на улицу. За исключением оправданных экстренных случаев.

Вместе с тем, по данным оперативного штаба зарегистрировано уже 37 случаев нарушения домашнего карантина по коронавирусу в Липецкой области.

Как пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, по каждому случаю проходит проверка, полиция выясняет, действительно ли человека не было дома и по какой причине.

– По окончанию проверки будут составлены административные протоколы, – сказала Ольга Снежкова. – Подробные обстоятельства каждого случая устанавливаются.

Причем сотрудники полиции обходят всех, кто получил предписания Роспотребнадзора, каждый день, а то и по нескольку раз в день. Если человека не оказывается дома или дверь никто не открывает – это повод для проверки.

Все, кто прибывает в Липецкую область из любой другой страны обязаны сразу сообщить об этом по номеру: 8-800-450-48-48. Процедура очень простая: нужно сказать, где были, в каких числах и адрес проживания. Больничный оформляется сразу дистанционно, все обследования проходят на дому. Если никаких симптомов и все анализы в порядке, самоизоляция длится 14 дней.

За необоснованное нарушение карантина предусмотрены административные штрафы и вплоть до уголовной статьи. Липчан в очередной раз просят проявить сознательность.

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