Временный формат онлайн-обучения не ухудшит качество образования
Как в условиях карантина коронавируса при обучении школьников и студентов используются IT-технологии нам рассказала и.о. начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.
- Лилия Александровна, в системе образования региона уже две недели как приостановлена очная форма обучения. Как организовано, ведется электронное обучение?
- С 11 марта в школах, учреждениях дополнительного образования детей, учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования организовано электронное обучение, использование дистанционных технологий. Министерством просвещения РФ определено, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации образовательный процесс в удаленном режиме продлится до 12 апреля.
Во все муниципальные образования региона направлены соответствующие методические рекомендации.