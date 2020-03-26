Временный формат онлайн-обучения не ухудшит качество образования

26 Март 2020 2020-03-26T15:30:34+03:00

Как осуществляется обучение в условиях коронавируса в Липецкой области

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Как в условиях карантина коронавируса при обучении школьников и студентов используются IT-технологии нам рассказала и.о. начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

- Лилия Александровна, в системе образования региона уже две недели как приостановлена очная форма обучения. Как организовано, ведется электронное обучение?

- С 11 марта в школах, учреждениях дополнительного образования детей, учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования организовано электронное обучение, использование дистанционных технологий. Министерством просвещения РФ определено, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации образовательный процесс в удаленном режиме продлится до 12 апреля.

Во все муниципальные образования региона направлены соответствующие методические рекомендации.

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