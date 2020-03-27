Нерабочая неделя в Липецке: куда жаловаться, если снижают зарплату

27 Март 2020 2020-03-27T19:42:58+03:00

В Липецке работают горячие линии по коронавирусу Фото: Юлия КЛЮЕВА

На горячую линию можно сообщить об отсутствии товаров в магазине, а также узнать о поддержке малого бизнеса

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В Липецкой области работают горячие линии по важным вопросам в условиях сложившихся обстоятельств из-за коронавируса. Напомним, следующая неделя объявлена нерабочей - с 28 марта по 5 апреля.

Так, липчане могут пожаловаться на незаконные сокращения, уволнения, снижение зарплаты по телефонам 36-02-03, 34-66-23. Это номера региональной Трудовой инспекции. Звонки принимаются круглосуточно.

Вопросы о товарах в магазинах, ценах на продукты и лекарства, о доставке еды можно задать по телефону 8-991-344-2753 - управление потребрынка.

Также работает горячая линия центра "Мой бизнес" по вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами. Звонки принимаются с 9 утра до 7 часов вечера по телефону 8-800-301-76-75.

ИСТОЧНИК KP.RU