Нерабочая неделя в Липецке: куда жаловаться, если снижают зарплату
В Липецкой области работают горячие линии по важным вопросам в условиях сложившихся обстоятельств из-за коронавируса. Напомним, следующая неделя объявлена нерабочей - с 28 марта по 5 апреля.
Так, липчане могут пожаловаться на незаконные сокращения, уволнения, снижение зарплаты по телефонам 36-02-03, 34-66-23. Это номера региональной Трудовой инспекции. Звонки принимаются круглосуточно.
Вопросы о товарах в магазинах, ценах на продукты и лекарства, о доставке еды можно задать по телефону 8-991-344-2753 - управление потребрынка.
Также работает горячая линия центра "Мой бизнес" по вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами. Звонки принимаются с 9 утра до 7 часов вечера по телефону 8-800-301-76-75.
ИСТОЧНИК KP.RU