Председатель Липецкого горсовета досрочно ушел в отставку

28 Март 2020 2020-03-28T18:20:09+03:00

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В этот день, 28 марта, Игорь Тиньков досрочно сложил полномочия председателя и депутата Липецкого горсовета. На внеочередной 60-й сессии парламентарии приняли его заявление. Как сообщили в пресс-службе горсовета, в отставку Тиньков уходит со 2 апреля. Напомним, он переходит на новую должность - заместителем Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

Игорь Тиньков поблагодарил депутатов за совместную работу, а также избирателей своего округа. Губернатор региона Игорь Артамонов вручил ему юбилейную медаль "Во славу Липецкой области".

Игорь Тиньков избирался депутатом Липецкого горсовета третьего и четвертого созывов. С ноября 2011 года – председатель городского парламента. В горсовете пятого созыва работал в двух комиссиях - по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, а также по бюджету и муниципальной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU