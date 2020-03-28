2020-03-28T19:26:02+03:00
Общество

На борьбу с коронавирусом в Липецкой области выделили почти полмиллиарда рублей

Эти деньги пойдут на лекарства, оборудование, тест-системы
Юлия КЛЮЕВА
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В эту субботу, 28 марта, состоялась внеочередная 35-ая сессия Липецкого облсовета. Депутаты внесли изменения в Закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". Так, парламентарии увеличили объем резервного фонда региональной администрации почти на 500 млн рублей. Эти деньги планируется направить на борьбу с коронавирусом. То есть покупать лекарства, дезинфицирующие средства, специальное оборудование, тест-системы и тд. Кстати, более 10 млн рублей выделили на закупку аппаратов ИВЛ. Еще 28 млн получило управление здравоохранения, чтобы погасить кредиторскую задолженность медучреждений. 24 млн - на ремонт и покупку оборудования для лечебных учреждений.

Как уточнили в пресс-службе облсовета, доходы и расходы казны увеличились за счет трансфертов из федерального бюджета - почти на 750 млн рублей. А также за счет перераспределения остатков из региональной казны и сокращенения финансирования по некоторым направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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