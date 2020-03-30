Под Липецком "Дэу Нексия" влетела в КАМАЗ: водитель иномарки погиб на месте

30 Март 2020 2020-03-30T10:38:35+03:00

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За минувшие выходные на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 732 нарушения правил дорожного движения. 32 водителя сели пьяными за руль. 1 239 раз автомобилисты превысили скорость.

В пятницу, 27 марта, на улице Катукова в Липецке 23-летний мотоциклист наехал на бордюр. Мотоцикл "Хонда" опрокинулся. Молодого человека госпитализировали.

В тот же день на автодороге "Липецк-Грязи" "ВАЗ-21061" врезался в "Опель-Астра". От удара первая машина отлетела в световую опору. Пострадал 27-летний водитель отчественного автомобиля и его 27-летний пассажир. Оба доставлены в больницу. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

В субботу, 28 марта, В Ельце столкнулись "Шевроле-Ланос" и "Лада-111730". Травмы получили 41-летний водитель "Лады" и его 47-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь и направили на амбулаторное лечение. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, по предварительным сведениям иномарка не пропустила второй автомобиль, который двигался по главной дороге.

Накануне, 29 амрта, на автодороге Орел-Тамбов "Дэу Нексия" столкнулась с "КАМАЗ". 38-летний водитель легковушки скончался на месте аварии до приезда скорой.

ДТП на трассе Орёл - Тамбов в Липецке: погиб мужчина.vk.com/myregion48

В Липецке иномарка столкнулась с КАМАЗом: погиб мужчина.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU