2020-03-30T11:08:15+03:00
Общество

Липецкая область подключилась к школьной образовательной платформе Сбербанка

Технологическое решение банка будет доступно ученикам 138 школ региона
Поделиться:
Изменить размер текста:

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Образование наших детей является основной успешного будущего. Нет ни одной причины, которая заставила бы нас отказаться от приоритетности обучения школьников. Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы. Сложности предоставляют нам новые возможности и Сбербанк вместе с главами 7 регионов страны подключает более 500 тысяч школьников к цифровой платформе, которая уверен повысит качество образование и что не менее важно усилит их интерес к обучению».

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области ввели всеобщий режим самоизоляции по коронавирусу
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программе
Коронавирус в Липецке, новости на 30 марта 2020 года: 23 человека под подозрением
Нерабочая неделя в Липецке: из-за коронавируса закрыли кладбища
Нерабочая неделя в Липецке: горожан просят по громкоговорителю остаться дома
Карантин в Липецке из-за коронавируса: не подтвержденный диагноз не повод нарушать предписание
Нерабочая неделя в Липецке: закрыты детские площадки
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 30 марта 2020 года: выявлен новый случай
Нерабочая неделя в Липецке: сократили междугородние рейсы
Липецкая область подключилась к школьной образовательной платформе Сбербанка
Под Липецком "Дэу Нексия" влетела в КАМАЗ: водитель иномарки погиб на месте
В Липецке пропала 14-летняя девушка с розовыми волосами
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 29 марта 2020 года: подтвердился шестой случай