Нерабочая неделя в Липецке: сократили междугородние рейсы

30 Март 2020 2020-03-30T12:29:44+03:00

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В Липецкой области ограничили межмуниципальные перевозки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Власти отменили сократили рейсы на маршрутах - отменили автобусы в определенное время. Такие меры необходимы - они направлены на предотвращение распространения коронавируса. Предполагается, что огарничения будут действовать до 5 апреля. Ознакомиться с изменениями можно по ссылке http://transport-admlr.ru/f/tablica_po_izmeneniyam_na_2803-0504_2020.doc.

Напомним, что в регионе ввели нерабочую неделю. Липчан призывают не выходить из дома без без острой необходимости. Однако, в минувшие выходные многие и не собирались сидеть дома. Люди гуляли в парках, по улицам города, выезжали на природу, дети играли на площадках. Меры профилактики соблюдали не все - расстояние 2 метра друг от друга, маски и тд.

ИСТОЧНИК KP.RU