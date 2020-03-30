2020-03-30T12:29:44+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Липецке: сократили междугородние рейсы

Автобусы, которые возят липчан между населенными пунктами Липецкой области, отменили в определенное время
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецкой области ограничили межмуниципальные рейсыВ Липецкой области ограничили межмуниципальные рейсыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецкой области ограничили межмуниципальные перевозки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Власти отменили сократили рейсы на маршрутах - отменили автобусы в определенное время. Такие меры необходимы - они направлены на предотвращение распространения коронавируса. Предполагается, что огарничения будут действовать до 5 апреля. Ознакомиться с изменениями можно по ссылке http://transport-admlr.ru/f/tablica_po_izmeneniyam_na_2803-0504_2020.doc.

Напомним, что в регионе ввели нерабочую неделю. Липчан призывают не выходить из дома без без острой необходимости. Однако, в минувшие выходные многие и не собирались сидеть дома. Люди гуляли в парках, по улицам города, выезжали на природу, дети играли на площадках. Меры профилактики соблюдали не все - расстояние 2 метра друг от друга, маски и тд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области ввели всеобщий режим самоизоляции по коронавирусу
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программе
Коронавирус в Липецке, новости на 30 марта 2020 года: 23 человека под подозрением
Нерабочая неделя в Липецке: из-за коронавируса закрыли кладбища
Нерабочая неделя в Липецке: горожан просят по громкоговорителю остаться дома
Карантин в Липецке из-за коронавируса: не подтвержденный диагноз не повод нарушать предписание
Нерабочая неделя в Липецке: закрыты детские площадки
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 30 марта 2020 года: выявлен новый случай
Нерабочая неделя в Липецке: сократили междугородние рейсы
Липецкая область подключилась к школьной образовательной платформе Сбербанка
Под Липецком "Дэу Нексия" влетела в КАМАЗ: водитель иномарки погиб на месте
В Липецке пропала 14-летняя девушка с розовыми волосами
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 29 марта 2020 года: подтвердился шестой случай