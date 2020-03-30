2020-03-30T10:13:03+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Липецке: в карантин из-за коронавируса горожане гуляли в парках и отдыхали на природе

Власти напоминают липчанам, что это не время для прогулок [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане гуляют в парках во время карантина по коронавирусуЛипчане гуляют в парках во время карантина по коронавирусуФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области, как и по всей России, объявлена нерабочая неделя из-за коронавируса - с 28 марта по 5 апреля. Точнее, карантин, во время которого липчан просят не выходить из дома без надобности, а также соблюдать меры профилактики.

- Я ещё раз напомню всем вам, что нерабочая неделя - не для прогулок, - обратился к жителями региона губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. - Без острой необходимости выходить на улицу не следует. Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких.

В выходные в парках и детских площадках Липецка было много детей Фото: Лия МУРАДЬЯН

В выходные в парках и детских площадках Липецка было много детейФото: Лия МУРАДЬЯН

Все это для того, чтобы остановить распространение COVID-19. Но судя по тому, что происходило в выходные, горожане не боятся инфекции. А зря. Безответственное поведение может стать серьезной проблемой в этой сложной ситуации.

Минувшие выходные выдались довольно теплыми. Как говорится, солнышко пригрело и липчане начали массово выходить на улицу. Жители гуляли в парках, дети гурьбой играли на детских площадках. Встречались даже пенсионеры, которые неспеша прогуливались по улицам. Вдоль берега реки Воронеж стояли машины - кто-то решил выехать на пикник. Про меры профилактики многие будто и не слышали: горожане были без масок, а о дистанции в 2 метра и говорить не стоит. Разумеется, не все решили нагуляться и "оторваться" перед неделей изоляции. Некоторые липчане уже ни один день стараются сидеть дома, а на улицу выходят только в медицинских масках. Отметим, что и машин на дорогах города стало меньше.

Липчане гуляют в парках на карантине.

Кстати, этим утром, 30 марта, в Липецке начали огораживать детские площадки сигнальными лентами. Теперь их посещать запрещено. Соответствующие надписи уже висят.

В Липецке закрыли детские площадки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке закрыли детские площадкиФото: Юлия КЛЮЕВА

На детские площадки Липецка вход закрыт Фото: Юлия КЛЮЕВА

На детские площадки Липецка вход закрытФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в регионе закрылись кафе, ТРЦ, фитнес-центры, бани, парикмахерские, косметологические салоны, детские сады - в 6 дошкольных учреждениях создали дежурные группы. Продолжают работать аптеки, продуктовые магазины, больницы и поликлиники,предприятия, на которых не остановить производственный цикл, службы доставки, а также учреждения, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность населения.

По состоянию на 29 марта, в регионе коронавирус выявили у 6 человек.

В Липецке закрыли детские площадки из-за коронавируса.

Детские площадки Липецка огородили сигнальными лентами Фото: Юлия КЛЮЕВА

Детские площадки Липецка огородили сигнальными лентамиФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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