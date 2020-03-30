Карантин в Липецке из-за коронавируса: не подтвержденный диагноз не повод нарушать предписание
В Липецке снова ловят нарушителей домашнего карантина из-за коронавируса. Накануне на нарушении попалась 56-летняя женщина. 21 марта липчанка вернулась домой из Бельгии и сразу получила предписание о домашнем карантине до 2 апреля.
Но 23 марта, когда к ней пришли проверяющие, женщины не оказалось дома, женщина вышла на улицу. По факту сразу завели административное дело по статье 19.4 КоАП РФ – неповиновение распоряжению.
Позже женщина пояснила, что на карантине у нее взяли анализы и коронавирус не подтвердился, поэтому она решила, что две недели дома можно не сидеть. Но полиция напоминает, что неподтвержденный диагноз – это не повод нарушать предписание.
– По результатам рассмотрения административного дела, в отношении нарушительницы вынесли предупреждение.
На этот раз женщина отделалась без штрафа. Липчан в очередной раз просят оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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