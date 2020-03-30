2020-03-30T15:59:36+03:00
Общество

Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программе

Программа предназначена для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса COVID-19
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Согласно условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 01.10.2020 года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования).

Ставка по кредиту составляет 0,0% годовых. В программе участвуют все банки РФ, при этом кредитование осуществляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия. В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Новая программа кредитования на заработную плату сегодня критически важна для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Общий объем программы составит 130 млрд рублей, а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд рублей. Потенциальному заемщику для получения этого кредита нужно обратиться в свой зарплатный банк. В последние недели Правительство РФ уже оказало значительную поддержку бизнесу страны, эта программа расширят ряд мер, которые помогут базису нашей экономики – малому бизнесу – противостоять последствиям кризиса и продолжить работу после стабилизации ситуации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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