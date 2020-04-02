Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту

2 Апр 2020 2020-04-02T09:35:30+03:00

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Продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне. Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности — никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций — быстро, удобно и безопасно, не выходя из дома».

ИСТОЧНИК KP.RU