ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 12% с 49,5 млрд руб. до 55,3 млрд руб..
Значения нормативов достаточности капитала на 31.12.2019 выполняются с существенным запасом Н1.0 - 10,3%, Н1.1 - 9,5%, Н1.2 - 9,5%.
Стабильные результаты Банка за 2019 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: Fitch повысил рейтинг с «В+» до «ВВ-» (прогноз «Стабильный»), Standard & Poor's повысил рейтинг с «В-» до «В» (прогноз "Стабильный"), Moody`s повысил рейтинг с «В3» до «В2» (прогноз «Позитивный»). В феврале 2020 года НКР присвоил Банку рейтинг «ВВВ+» (прогноз «Стабильный»).
Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону
8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU