Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: семьи с детьми смогут получить выплаты из маткапитала

2 Апр 2020 2020-04-02T15:29:51+03:00

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Уже скоро липецкие родители смогут получить выплату на ребенка из средств материнского капитала. По данным пресс-службы региональной администрации, ПФР Липецкой области полностью готов к данной работе. Прием заявлений стартует после подписания соответствующего Указа.

Напомним, что из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом Владимир Путин поручил правительству начать выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей. Их могут получить липчане с правом на материнский капитал. Деньги будут приходить на каждого ребенка до 3 лет. Выплаты можно получить в течение 3 месяцев, начиная с апреля. Обратиться за ними можно через портал госуслуг, либо на сайт Пенсионного Фонда России.

ИСТОЧНИК KP.RU