2020-03-30T16:51:25+03:00
Общество

В Липецкой области ввели всеобщий режим самоизоляции по коронавирусу

Гражданам предписано не выходить из дома [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В этот понедельник, 30 марта, в Липецкой области ввели всеобщий режим самоизоляции по коронавирусу. Гражданам предписано не выходить из дома. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Артамонов.

Отметим, что на данный момент в регионе уже 7 зараженных коронавиурсной инфекцией и 23 человека под подозрением. В регионе уже закрыты все общественные пространства, включая даже детские площадки во дворах.

Режим всеобщей самоизоляции в Липецкой области.

Но как показала практика, желательная самоизоляция не работает - с начала объявления нерабочей недели и несмотря на многочисленные предупреждения властей, все выходные народ отдыхал в парках, множество детей гуляли на улице.

С соответствующим обращением уже выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона прямо сказал, что новости нерадостные. Новые 23 случаев подтвердят в ближайшие дни. Новые очаги появились из-за преступной халатности людей.

– Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста, – сообщил губернатор. – Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Но не более того. Общественный транспорт и такси продолжат перевозить людей. Ограничений на перемещение личного транспорта не будет.

Въезд и выезд из города и области не запретят, продукты питания тоже будут продавать как раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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