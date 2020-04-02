Продление нерабочей недели в Липецке: режим всеобщей самоизоляции действует до 14 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T18:13:49+03:00

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В Липецке режим всеобщей самоизоляции будет длиться больше недели. Как сказал президент России Владимир Путин во время очередного обращения к населению, нерабочая неделя продлевается в России до 30 апреля.

Вместе с тем режим всеобщей изоляции в Липецкой области, который начал действовать 31 марта, ввели на две недели. Согласно постановлению губернатора, режим изоляции закончится 14 апреля.

В период нерабочей недели в Липецкой области продолжат работать медучреждения и аптеки, непрерывно действующие организации, продовольственные магазины и пищевые компании, организации с неотложной работой в режиме ЧС, Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и фонд медицинского страхования и предприятия сферы ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU