2020-04-02T18:13:49+03:00
Общество

Продление нерабочей недели в Липецке: режим всеобщей самоизоляции действует до 14 апреля

Режим всеобщей самоизоляции в Липецке продлится больше недели
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке режим всеобщей самоизоляции будет длиться больше недели. Как сказал президент России Владимир Путин во время очередного обращения к населению, нерабочая неделя продлевается в России до 30 апреля.

Вместе с тем режим всеобщей изоляции в Липецкой области, который начал действовать 31 марта, ввели на две недели. Согласно постановлению губернатора, режим изоляции закончится 14 апреля.

В период нерабочей недели в Липецкой области продолжат работать медучреждения и аптеки, непрерывно действующие организации, продовольственные магазины и пищевые компании, организации с неотложной работой в режиме ЧС, Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и фонд медицинского страхования и предприятия сферы ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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