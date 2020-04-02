2020-04-02T21:18:01+03:00
Общество

МВД Липецка опровергло информацию про медсестру санчасти, которая якобы заразила полицейских коронавирусом

Из-за подозрений подразделение полиции лишилось 70% личного состава – COVID-19 ни у кого не подтвердился
Лия МУРАДЬЯН
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Среди липецких полицейских нет зараженных коронавирусомСреди липецких полицейских нет зараженных коронавирусомФото: Лия МУРАДЬЯН
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Накануне в ряде СМИ и сообществах появилась информация о том, что медсестра санчасти МВД России по Липецкой области нарушила карантин, продолжила ходить на работу с симптомами ОРВИ и заразила коллег коронавирусом. Говорилось о 9 сотрудниках полиции с положительными тестами на COVID-19.

В региональном управлении МВД официально опровергли данную информацию.

– После поступления в МВД России информации о девяти первично положительных результатах на наличие диагноза COVID-19 у персонала медицинской организации руководством Министерства было принято решение о направлении в регион группы ведущих специалистов системы ведомственного здравоохранения, – говорится в сообщении УМВД по Липецкой области. – Задачей группы являлось проведение эпидемиологического расследования и установление возможного очага инфекции, а также оказание практической помощи в организации деятельности медсанчасти.

В ходе спецпроверки обследовали весь личный состав подразделения и всех, с кем контактировали предположительно зараженные. В итоге подразделение лишилось больше половины состава – 70% сотрудников перевели на самоизоляцию. И это в условиях, когда требуется контроль за нарушителями режима. Все помещения несколько раз продезинфицировали.

И вот теперь пришли результаты анализов из референс-центра Роспотребнадзора: все 9 полицейских здоровы, коронавирус не подтвердился ни у кого из них, как и у других сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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