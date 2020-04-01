2020-04-01T16:41:01+03:00
Общество

Режим всеобщей самоизоляции в Липецке: как полиция ловит по городу нарушителей

Большинство людей отделись серьезно, но праздно гуляющие изредка попадаются [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Во время режима всеобщей самоизоляции 1 апреля 2020 года в Липецке вышли на рейд по нарушителям полицейские. По улицам прошлись сотрудники отдела полиции №7 и специалисты управления Октябрьским округом.

В отличие от той безответственности, что царила в выходные, липчане стали сознательней. Огороженные лентами детские и спортплощалки на улице Петра смородина оказались пусты. Также никого не было и в районе Октябрьского рынка, магазины в ТЦ «Армада» закрыты.

Несмотря на общую положительную картину, несколько праздно шатающихся на улице все же заметили. На первый раз нарушители отделались предостережением.

Рейды по самоизоляции из-за коронавиурса в Липецке .

– Все данные нарушителей аккумулируются в полиции, поэтому повторная встреча с сотрудниками может закончится штрафом, – отметил начальник отдела полиции №7 Роман Киншаков. – B целом рейд показал, что большинство липчан правильно восприняли информацию о необходимости находится дома.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, пoдoбныe проверки бyдyт проходить eжeднeвнo. В поле зрения сотрудников полиции попадают все нарушители режима самоизоляции. Напомним, что всеобщий режим самоизоляции в Липецкой области начал действовать 31 марта и продлится до 14 апреля. Нарушителям грозят штрафы, а в случае распространения инфекции с массой заболевших – уголовная ответственность.

Напомним, на 1 апреля в Липецкой области 8 зараженных коронавирусом и 30 человек под подозрением на выделение вируса. Сознательные липчане занимают себя на изоляции, как могут. Для всех вопросов, которые могут возникнуть в режиме изоляции, есть ряд полезных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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