Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: суд вынес первое предупреждение за нарушение режима
2 апреля мировой судья вынес первое постановление по части 1 статьи 19.4 КрАП за нарушение всеобщего режима самоизоляции в Липецке. На этот раз суд ограничился предупреждением, которое получил 46-летний мужчина.
По данным полиции, жителя Липецка остановил патруль 31 марта в 16.20, когда тот гулял в Советском районе города. Именно в этот день начал действовать режим самоизоляции в Липецке, который продлится до 14 апреля.
Мужчина честно признался, что не шел в магазин или аптеку, а вышел на улицу, чтобы погулять. Тем самым липчанин нарушил Постановление администрации № 165 от 30 марта о мерах по защите населения из-за угрозы коронавируса.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, если гражданин нарушит закон повторно, то вместо предупреждения уже будет реальный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU
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