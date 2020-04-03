2020-04-03T08:06:07+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: суд вынес первое предупреждение за нарушение режима

Жителя Липецка наказали без штрафа за нарушение режима самоизоляции
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

2 апреля мировой судья вынес первое постановление по части 1 статьи 19.4 КрАП за нарушение всеобщего режима самоизоляции в Липецке. На этот раз суд ограничился предупреждением, которое получил 46-летний мужчина.

По данным полиции, жителя Липецка остановил патруль 31 марта в 16.20, когда тот гулял в Советском районе города. Именно в этот день начал действовать режим самоизоляции в Липецке, который продлится до 14 апреля.

Мужчина честно признался, что не шел в магазин или аптеку, а вышел на улицу, чтобы погулять. Тем самым липчанин нарушил Постановление администрации № 165 от 30 марта о мерах по защите населения из-за угрозы коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, если гражданин нарушит закон повторно, то вместо предупреждения уже будет реальный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 3 апреля 2020 года: 3 новых случая
В Липецке ограбили супермаркет из-за шампуня
Индекс самоизоляции в Липецке 3 апреля: на улице почти никого
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: спасатели заметили снижение семейных конфликтов
Борьба с коронавирусом в Липецке: власти пообещали обеспечить гражданам достойный уровень жизни
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: суд вынес первое предупреждение за нарушение режима
МВД Липецка опровергло информацию про медсестру санчасти, которая якобы заразила полицейских коронавирусом
Двое из заболевших коронавирусом в Липецке жители Задонского района
Борьба с коронавирусом в Липецке: мэр отдала медикам 19 машин чиновников с водителями
Продление нерабочей недели в Липецке: режим всеобщей самоизоляции действует до 14 апреля
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: "Оштрафуйте мою бабулю!"
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: "Лиза Алерт" не сможет искать людей в прежнем режиме из-за коронавируса
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: семьи с детьми смогут получить выплаты в связи с коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 апреля 2020 года: с подозрением на COVID-19 остаются 30 человек
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: люди гуляют с колясками по крышам многоэтажек
Карантин в Липецке из-за коронавируса: Парад колясок перенесли на осень
Борьба с коронавирусом в Липецке: в государственные аптеки Липецка завозят антисептики
Особые меры из-за коронавируса в Липецке: МЧС дезинфицирует пожарные машины и здания
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 апреля 2020 года: заболели еще 4 человека
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: администрация просит помочь деньгами в борьбе с коронавирусом
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту