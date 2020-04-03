Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: суд вынес первое предупреждение за нарушение режима

3 Апр 2020 2020-04-03T08:06:07+03:00

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2 апреля мировой судья вынес первое постановление по части 1 статьи 19.4 КрАП за нарушение всеобщего режима самоизоляции в Липецке. На этот раз суд ограничился предупреждением, которое получил 46-летний мужчина.

По данным полиции, жителя Липецка остановил патруль 31 марта в 16.20, когда тот гулял в Советском районе города. Именно в этот день начал действовать режим самоизоляции в Липецке, который продлится до 14 апреля.

Мужчина честно признался, что не шел в магазин или аптеку, а вышел на улицу, чтобы погулять. Тем самым липчанин нарушил Постановление администрации № 165 от 30 марта о мерах по защите населения из-за угрозы коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, если гражданин нарушит закон повторно, то вместо предупреждения уже будет реальный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU